شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحان الأحياء لطلاب الأول الثانوي بالتابلت من المنزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي، بمحافظات «القاهرة، المنوفية، كفر الشيخ، الفيوم، الأقصر، البحر الأحمر، سوهاج، قنا، أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء» أداء امتحان الأحياء ضمن الاختبارات التجريبية عبر أجهزة التابلت من المنزل، فيما يبدأ دخول طلاب محافظات «الجيزة، الغربية» من الساعة ١٠ صباحاً، لتخفيف الأحمال على منصة الامتحانات، ومن الساعة ١٢ ظهراً يدخل طلال محافظات «الدقهلية، القليوبية، البحيرة، بني سويف، الإسماعيلية،السويس، مطروح»، ومن الساعة ٢ ظهرا محافظات «الشرقية، الإسكندرية، المنيا، أسيوط، دمياط، بورسعيد، الوادي الجديد».

وشكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غرف عمليات مركزية بالوزارة وبالمديريات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات تحدث خلال سير الامتحان.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أن الامتحانات تدريبية بدون درجات ولا داعي للقلق من أي مشكلة تقنية قد تظهر لأن الهدف هو البحث عن المشكلات وحلها قبل امتحانات شهر مايو المقبل.

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وأعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، انتظام عملية التوقيع الإلكتروني لطلاب أولى ثانوي الذين يؤدون الامتحان التجريبي في مادة الأحياء إلكترونياتا من المنازل على منصة الامتحان الآن.

وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن عدد طلاب أولى ثانوي الذين قاموا بالتوقيع الإلكتروني بالمحافظة 15066 طالبا.

وأضاف أنه تم التأكيد على الإدارات التعليمية، أن المديرية لديها رسم بياني يوضح تفاعل الإدارات التعليمية وتسجيل الطلبة للتوقيع الإلكتروني على نموذج المديرية الإلكتروني.

ورصدت غرفة العمليات، خروج بعض الطلبة من على منصة الامتحان بشكل مفاجئ، وتم التعامل مع المشكلة وإعادة الطلبة مرة أخرى لمنصة الامتحان.