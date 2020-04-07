شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قطع المياه عن 3 أحياء بالمنيا 7 ساعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، قطع المياه عن 3 أحياء بمدينة المنيا، هي: «عزبة المصاص، وشاهين، سكة تلة»، من التاسعة صباح اليوم وحتى الرابعة عصرا.
وأوضح «الشهاوي»، في تصريح له، الثلاثاء، أن سبب قطع المياه يرجع إلى القيام بأعمال مد خط الصهاريج الجديدة.
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