شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة جنازة داخل مستشفى العزل.. ونائب محافظ الدقهلية: شكرًا أبطال الجيش الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، صورة من داخل مستشفى العزل بتمى الأمديد، أثناء قيام أطباء المستشفى بأداء صلاة الجنازة على المتوفى. وكتب «الشيخ»، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أبطال الجيش الأبيض بالدقهلية بمستشفى العزل بتمى الأمديد، يؤدون صلاة الجنازة على أول متوفى لحالة قادمة من دمياط، بعد قيامهم بأنفسهم بالإشراف على تجهيز وغسل وتكفين المتوفى.. هنا بطولات لا تُقدر بثمن».

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