شكرا لقرائتكم خبر عن «هيا»: تبرعنا بـ3 ملايين جنيه لصندوق «تحيا مصر» لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية «هيا»، إن الجمعية تبرعت بـ3 ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر «برنامج الكوارث والأزمات»، من أجل دعم العاملين في مواجهة «كورونا» ومساعدة الدولة على مواجهة أعباء الفيروس.

وأوضح البلتاجي في تصريحات صحفية، الثلاثاء، ان هذا التبرع يأتي تزامنا مع إعلان الرئيس السيسي تخصيص 100 مليار جنيه من ميزانية الدولة لمواجهة تداعيات «كورونا»، وذلك في إطار الدور الاجتماعي للجمعية مع الدور الاقتصادي متمثلا في النهوض بالصادرات الزراعية المصرية.