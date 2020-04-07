شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 24 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد حار نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة بالقاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجات، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجات، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجات، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.

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وشهد أمس الإثنين، انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة، حيث شهدت القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة ، وشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، شهدت طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ساد طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية، وشمال الصعيد ساد طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة ، وشهد جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.