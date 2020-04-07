شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تعقيم ميدان عابدين وديوان محافظة القاهرة ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت أجهزة محافظة القاهرة حملة تعقيم مكبرة شملت ساحة عابدين أمام قصر عابدين ومبنى ديوان عام محافظة القاهرة والإدارات الملحقة بها، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بحى عابدين .

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة استمرار وتكثيف الحملات اليومية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وواجهات المحال وأماكن الانتظار وأماكن التجمعات والأسواق بصفة دورية في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية التى تتخذها العاصمة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وفى سياق أخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين .

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كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.