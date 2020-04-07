شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرار بضم وكيل هيئة الرقابة الإدارية للجنة القومية لاسترداد الأموال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قرار بضم هشام حسين محمود، وكيل هيئة الرقابة الإدارية لعضوية اللجنة القوميةلاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً أكد خلاله أن هناك توجيهاً رئاسياً بالتعاملبصورة حاسمة جداً مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كوروناالمستجد في البناء العشوائي.
وشدد رئيس الوزراء على أن التوجيه الآن في ظل قانون الطوارئ، أنه سيتم تحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية معتشديد الحملات من المحليات والمرور، والإزالات الفورية لأي مخالفة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يصدر قرار بضم وكيل هيئة الرقابة الإدارية للجنة القومية لاسترداد الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.