إزالة تعديات على مساحة 5161 متر من أملاك الدولة والأراضى الزراعية بسوهاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نفذت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير الأمن، حملة لازالة التعديات على الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة وعلى أراضى رفض واضعى اليد عليها تقنين أوضاعهم طبقا للقانون .
وجاءت الحملة طبقا لكتاب اللواء مساعد أول الوزير لقطاع الأمن رقم 6641 بإزالة التعديات على الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة و الحالات التى لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه ومن تقدم بطلبات تقنين فقط ولم يستكمل أى إجراءات و الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم يتم سدادها و من سدد رسوم فحص ولم يسدد رسوم معاينه و الحالات التى أقرت لجان البت بعدم إنطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابل للتقنين بسبب وجود مخالفات سابقة.
وأسفرت جهود الحملة والتى ترأسها اللواءات نائبى المدير لقطاعى الشمال والجنوب و مساعدى المدير ومأمورى وضباط المراكز والأقسام، مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن أسفرت تنفيذ " 51 " قرار إداري و" 33 " قرار تعد علي الأراضي الزراعية و" 11" قرار تعدي علي منافع النيل و " 7" قرار تعد علي أملاك الدولة بإجمالي "17" قيراط ، و "14 " سهم و" 5161" متر وجار استكمال تنفيذ القرارات تباعاً تنسيقاً وأجهزة المحافظة.
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