مليون و350 ألف إصابة بكورونا حول العالم وحالات التعافى تقترب من 287 ألف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسجل مواقع رصد الإصابة بفيروس كورونا المستجد عددا كبيرا من الإصابات كل لحظة ، و لا زال الفيروس التاجى العدو الخفى يواصل انتصاراته على البشرية، حيث وصل عدد الإصابات حتى كتابة هذه السطور إلى مليون و350 ألف إصابة حول دول العالم، بينما اقتربت حالات التعافى من الرقم 287 ألف.
وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تحافظ على صدارتها فى معدل الإصابات حيث سجلت 368 ألف إصابة، بينما وصل عدد حالات التعافى إلى 20 ألف حالة، فى حين وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 11 ألف حالة.
وتصدرت إسبانيا إحصاءات دول العالم في حالات التعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، بإجمالى عدد حالات يصل إلى قرابة 45 ألف ، وبحسب إحصاءات مواقع رصد انتشار الفيروس التاجى حول العالم، تحتل مدريد المركز الثانى في عدد الإصابات بمعدل 136.675 حالة ، في حين وصل عدد الضحايا إلى 13.341.
وتخطت وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، اليوم الثلاثاء فى مختلف أنحاء العالم حاجز الـ 74 ألف حالة وفاة، حيث تم تسجيل 74,783 ألف حالة، وفيما وصل عدد الاصابات بفيروس كورونا فى العالم حتى الآن 1,347,689 حالة، بالإضافة إلى شفاء 286,463 حالة من الفيروس.
يذكر أن فيروس كورونا بدأ فى الانتشار مع نهاية العام الجارى، وبالتحديد من مدينة ووهان الصينية، وانتقل بعدها إلى عدد كبير من دول العالم، ومن أجل السيطرة على انتشار هذا الفيروس، اتخذت الدول اجراءات وقائية واحتزائية مثل حظر التجول وغيرها.
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