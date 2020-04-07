شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: مقتل أكثر من 15 إرهابى وتدمير 3 عربات مسلحة بمحور عين زارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أن وحدات القوات المسلحة الليبية تمكنت من صد هجوم للمليشيات الإرهابية والمدعومة بمرتزقة سوريين وآليات وأسلحة تركية والتي حاولت مهاجمة محور عين زارة.

وأضاف المسماري، في إيجاز صحفي، أن اللواء فوزي المنصوري قائد غرفة عمليات أجدابيا وقائد المحور أكد تدمير ثلاثة عربات مسلحة وقتل أكثر من 15 إرهابي وهناك كثير من الجثث داخل العربات المدمرة وأشلاء تنتشر في أرض المعركة.

ولفت إلى أنه من أبرز القتلى الإرهابي عبد الحكيم الزين قائد مليشيا 42 حرامي، وصهر المليشياوي هيثم التاجوري، مؤكدًا كذلك سيطرتهم على مراصد العدو بعد هروبهم منها.

Advertisements