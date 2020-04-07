فيديو.. بعد كورونا.. أنفلونزا الخنازير تثير المخاوف مجددا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع "dailystar"، أن الحكومة الصينية لديها مخاوف من حدوث وباء عالمى آخر وهو أنفلونزا الخنازير، نظرا لأن هناك مزرعة للخنازير في مقاطعة يونيانج ، تشونكينج بالصين، تم العثور فيها على سلالة مميتة من حمى الخنازير "أنفلونزا الخنازير" ، أصيب بها 298 خنزيرا، مما أثار الخوف عند الحكومة الصينية من حدوث جائحة عالمية ثانية. ومن أهم أعراض الإصابة بأنفلونزا الخنازير : ارتفاع حرارة الجسم والسعال وهى أعراض تشبه فيروس كورونا التاجى Advertisements بالإضافة إلى صعوبة التنفس وظهور بقع حمراء علي الجلد.

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