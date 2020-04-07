شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 60 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء تسجيل حالتى وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19"، لترتفع حصيلة الوفيات بسبب الفيروس التاجي إلى 60، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وفى وقت سابق ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنه وصل إلى إسرائيل مؤخرا دواءً تجريبيا لمعالجة وباء كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذا الدواء، هو الدواء الياباني افيجن، الذي نجح فى تقليص فترة التماثل للشفاء من الفيروس لدى المرضى الذين خضعوا للتجربة، ومنع تدهور حالتهم الصحية، وخلال الأيام المقبلة، وبعد تصريح نهائي من وزارة الصحة، يبدأ المرضى الإسرائيليون تلقى الدواء تحت إشراف طبى مكثف بهدف فحص نجاعته.

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وأشار بيان الوزارة إلى أن إسرائيل تعتبر من بين الدول الأولى التى تتلقى الدواء لغرض التجربة السريرية.

وأعلن معهد البحوث البيلوجية الإسرائيلي عن توصله إلى تقدم ملموس نحو إيجاد دواء لفيروس كورونا، حيث نجح العلماء الإسرائيليون في الأيام الأخيرة إنتاج مضادات حيوية ضد الفيروس، مما قد يقرب من الوصول لإنتاج دواء له وفي مرحلة لاحقة إلى إنتاج لقاح.