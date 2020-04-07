شكرا لقرائتكم خبر عن لكل المتضررين اقتصاديا.. قرارات الرئيس للتخفيف من أثار كورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى حزمة قرارات تستهدف التخفيف من أثار كورونا على الاقتصاد، وهى:

العمالة غير المنتظمة وتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة 500 جنيه لمدة 3 أشهر

النشاط السياحى.. حيث قرر إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 اشهر

إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 4 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير

توجيه البنك المركزى بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية بفائدة مخفضة

قطاع الطيران.. حيث قرر الرئيس السيسى توفير قرض مساند للقطاع بفترة سماح تمتد لعامين

دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدنى

مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات

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سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر قبل نهاية العام المالى الجارى

خامسا: حزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة

تقسيط ضريبة الإقرار الضريبية على 3 أقساط تنتهى في 30 يونيو من العام الجارى.

تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية لمدة 3 أشهر بدون غرامات أو فوائد

تأخير تقسيط الرسوم المستحقة عن الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بدون فوائد