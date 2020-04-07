شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام لائحة قانون "ذوى الإعاقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوقالأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

ونص التعديل على السماح للأشخاص ذوى الإعاقة بإجراء الكشف الطبى لدى إحدى المستشفيات العامة أو الخاصة، وذلك فى إطارالتسهيل عليهم، هذا إلى جانب منح مكتب التأهيل الاجتماعى المختص سلطة التحقق من الكشف الطبى الذى تم إجراؤه فى مستشفى خاص للشخص ذى الإعاقة عن طريق إجراء كشف طبى جديد بمعرفة أحدى المستشفيات العامة أو العسكرية أو الشرطية، وذلك فى حالةالشك فى تشخيصه الطبى.

وأضاف التعديل، أنه فى حالة إبداء الشخص ذوى الإعاقة الرغبة فى القيادة، فإنه لابد من ورود تقرير طبى من المجالس الطبية المتخصصة، أو المجلس الطبى المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذى الاعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص اخر.