شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حكومى باعتبار جامعتى الملك سلمان الدولية والجلالة من المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قرار باعتبار مشروعى جامعة الملك سلمان الدولية بمقراتها الثلاثة ب" الطور، شرم الشيخ ، رأس سدر" بمحافظة جنوب سيناء وجامعة الجلالة بالسويس من المشروعات القومية .

كما أصدر رئيس الوزراء قرارا نشر بالجريدة الرسمية تضمن إخراج المسطح بقرية الديابات بمركز أخميم بسوهاج من عداد الأراضى الاثرية .

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وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً أكد خلاله أن هناك توجيهاً رئاسياً بالتعامل بصورة حاسمة جداً مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.

وشدد رئيس الوزراء على أن التوجيه الآن في ظل قانون الطوارئ، أنه سيتم تحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تشديد الحملات من المحليات والمرور، والإزالات الفورية لأي مخالفة.