تعمل بكامل طاقتها.. تفاصيل تقرير غرفة عمليات التموين بشأن عمل المخابز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن غرفة العمليات تتابع بشكل متواصل وعلى مدار اليوم عمل المخابز لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين.

وأشار تقرير غرفة العمليات إلى انتظام العمل على مستوى الجمهورية.

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وأوضح التقرير الذي تلقي الوزير نسخه منه، أن الوزارة تتابع صرف حصة 5 أيام من الأقماح المستوردة لتعزيز أرصدة المطاحن التموينية سواء قطاع عام و قطاع خاص طبقا لمتوسط المطحون المقرر من لجنة برامج القمح لكل مطحن.

وأشار التقرير، إلى أن شركة تطبيقات الكروت الذكية تحدد كميات الدقيق المخصصة للمخابز بما يعادل حصة يومان كرصيد بالمخابز مقدما وطبقا لمتوسط المبيعات اليومية لأخر يوم عمل للمخابز بما يعادل ضعف الكميات التى صرفها للمخايز، أو أخر يوم عمل للمخبز وشحنها إلى شركات المطاحة حتى تتمكن المطاحن من صرفها للمخابز.

كما تصرف المطاحن التموينية كميات الدقيق المخصصة للمخابز بما يعادل يومان كأرصدة بالمخابز مقدما لمرة واحدة، وذلك من أرصدة الأقماح التي تم تعزيز المطاحن بها طبقا للكميات المشحونة لها على النظام من شركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت"، مع قيام المخابز بتدوير هذة الأرصدة والمحافظة عليها مع استمرار الصرف للمخابز بصفة يومية طبقا للنظام المعمول به حاليا.​