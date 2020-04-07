اليوم.. بدء إجراءات صرف 500 جنيه لـ1.5 مليون عامل غير منتظم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تبدأ وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا قدرها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، في بيان اليوم، إن العمالة غير المنتظمة التي سيتم صرف المنحة لها، تصل إلى مليون و500 ألف عامل منذ فتح باب التسجيل وهذا بخلاف المسجلين من قبل.

وأشار إلى أنه يجرى التنسيق حاليا مع البنوك والبريد لزيادة عدد منافذ الصرف، مؤكدًا أنه تم تسجيل 1.5 مليون من العمالة غير المنتظمة منذ فتح باب التسجيل وهذا بخلاف المسجلين من قبل.

وأوضح سعفان، أنه سيتم الإعلان عن آليات تقديم المنحة لهذه الفئة من خلال الوزارة تسهيلا علي هذه العمالة، وذلك بتحديد أكثر مكان لصرفها لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، والحفاظ على كرامتهم، مشيرا إلى أنه يجرى التنسيق حاليا مع البنوك والبريد لزيادة عدد منافذ الصرف.