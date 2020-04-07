القوى العاملة: بدء إجراءات صرف رواتب 900 ألف عامل بالسياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، بدء صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة، اليوم الثلاثاء، في إجراءات صرف رواتب العمالة المنتظمة بالسياحة المتضررة من كورونا.
وقال سعفان، في بيان، إن عدد العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة يقدر بنحو 900 ألف عامل، موضحا أن قرار الرئيس بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة قيمتها 500 جنيه لمدة 3 أشهر أثلج صدورهم.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بمراعاة الشركات وأصحاب الأعمال لعدم الإضرار بأي من العمالة المنتظمة لديهم، مناشدا العمالة المنتظمة المتضررة نتيجة فيروس كورونا التقدم لصندوق الطوارئ للحصول على رواتبهم.
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