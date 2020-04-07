وزير النقل يتابع مشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد "قنا/ سفاجا /أبو طرطور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد وبحضور مسئولي وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة "وافكو"، لبحث آخر المستجدات الخاصة بمشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد قنا/ سفاجا /أبو طرطور.

واستعرض الوزير إجراءات كل من هيئة السكك الحديدية وشركة "وافكو" لعمل مستندات الطرح الخاصة بالمشروع من خلال التعاون مع الاستشاري REC النمساوي الألماني بالتعاون مع جامعة القاهرة، حيث جاري الترسية على التحالف الفائز مع وضع نموذج التمويل وآلية إنشاء الشركة التي ستدير المشروع بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تطوير، وإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية خاصة في ضوء تعديل قانون السكة الحديد، والذي سمح للهيئة التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية.

وأكد وزير النقل، أن إعادة إحياء وتطوير هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبي ومشروع المليون ونصف فدان، والمساهمة في نقل خام الفوسفات، ويساهم بشكل إيجابي في تنمية الوادي الجديد وإنعاش الحركة السياحة بين الأقصر والغردقة، حيث يتضمن المشروع إنشاء خط جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول 60 كم تقريبًا، لتشغيل قطارات للركاب لخدمة السياحة بين الأقصر والغردقة مع تعديل المنحنيات بالخط الحالي.