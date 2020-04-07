كورونا في آخر 24 ساعة| دولة جديدة تعلن "السيطرة".. وقرارات بمصر.. وتحذير من "الصحة العالمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

تباين مؤشر انتشار فيروس "كورونا المستجد" في بقاع مختلفة من العالم، حيث أعلنت النرويج السيطرة على الفيروس، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات جديدة لمواجهة أثار فيروس "كورونا" على الاقتصاد المصري، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من التقاعس في تنفيذ إجراءات مواجهة الفيروس.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث المتعلقة بكورونا في مصر والعالم خلال 24 ساعة الماضية، على النحو التالي:

- الصحة: 149 إصابة جديدة بـ"كورونا".. و7 حالات وفاة

- وزيرة الصحة تستعرض تحليلًا لوضع كورونا: 2% من المصابين حالتهم حرجة

- قرارات جديدة من السيسي لمواجهة أثار فيروس "كورونا" على الاقتصاد المصري

- لمواجهة كورونا.. متحدث البرلمان يدعو المصريين إلى رفع سلاح العزل الكامل

- "عواقبه وخيمة".. الصحة العالمية تحذر من إيقاف إجراءات مكافحة كورونا

- ساويرس: لا يمكن التخلي عن العمالة.. ولجأنا لتخفيض مرتبات مجموعتنا الاقتصادية

- بعد إعلان أول إصابة بالفيروس.. إجراء جديد من جامعة الأزهر بشأن "كورونا"

- فتح المسجد لصلاة جنازة.. الأوقاف تنهي خدمة عامل في إدارة حلوان

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- نصائح جديدة من الصحة العالمية عن "كورونا": الخيار الأفضل.. وتجنبوا هذه الأطعمة فورًا

- بعد نقله للعناية المركزة.. رسائل تعاطف مع جونسون: "استمر في القتال يا بوريس"

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- خرافات كورونا: الصيام والغرغرة والفول والشلولو تعالج الفيروس

- النرويج تعلن سيطرتها على انتشار فيروس كورونا

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