شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات: استمرار تنفيذحملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية فى المحافظات، أمس، تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وقاد المستشار مصطفى ألهم، محافط الأقصر، برفقة اللواء عصام يس، نائب مدير الأمن، حملة لإزالة 8 مخالفات مبان على الأرض الزراعية، وتمت مصادرة مهمات وأدوات البناء المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تمت إزالة 48 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بجميع المراكز والمدن.

وفى المنيا، نظّمت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حملات متنوعة أسفرت عن إزالة حالة تعد بالبناء على أرض أملاك دولة على مساحة 30 مترًا مربعًا بقرية بطهنا الجبل، كما بدأت محافظة الدقهلية تنفيذ خطة متكاملة لإنقاذ مدينة المنصورة من القمامة التى تتراكم فى العديد من الشوارع الجانبية والمناطق الشعبية، بسبب تقاعس رئيسى حى غرب وشرق المنصورة عن رفعها بشكل منتظم - ما كان السبب الرئيسى فى إقالتهما، بعد تكرار شكاوى المواطنين.

واستقدم سعد الفرماوى، السكرتير العام بالمحافظة، عمّالا ومعدات من 10 مراكز للمشاركة فى حملة إنقاذ المنصورة من الوضع السيئ الذى وصلت إليه خلال الفترة الماضية، وتم تقسيم كل الحى إلى مربعات؛ لكل مربع مشرف ومعدات، ودخلت الحملة فى أول أيامها للمناطق الشعبية وتم جمع القمامة من خلال اللوادر الصغيرة التى تدخل للشوارع الضيقة على سيارات ونقلها إلى المقلب الوسيط، استعدادًا لنقلها إلى مصنع التدوير فى منطقة «قلابشو».

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وفى الشرقية، قاد نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، حملات مكبرة بالتنسيق مع قوات الأمن، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية بنطاق المركز، أسفرت عن إزالة 3 «فوتوسيش» وهو مكان مخصص لجلسات التصوير مقام دون تراخيص قانونية بطريق «مصرف إكوة».

ونفذت رئاسة المركز، حملة إزالة للتعديات المخالفة بنطاق الوحدة المحلية بـ«العصلوجى»، بواقع 9 حالات على مساحة 1350 مترًا وحالة واحدة فى «أبوحسين» على مساحة 150 مترًا، كما توجهت حملة لإزالة مبنى مخالف مقام على الأرض الزراعية بناحية الزرقية التابعة للوحدة المحلية بـ«بنى عامر» بمساحة 200 متر، وتم التحفظ على اللودر والمعدات المستخدمة فى أعمال البناء المخالف ومصادرتها فى مخازن رئاسة المركز.

وفى أسيوط، ترأس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بقرى مركزى «صدفا وأبنوب»، بمشاركة مسؤولى الحملات الميكانيكية والإشغالات بالمركزين، إذ تم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض مخالفات البناء على أن تستمر الحملات بصفة يومية بجميع القرى، وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية القروية، بناءً على القرارات الصادرة، كما ترأس حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بمنطقة المعلمين بحى غرب المحافظة.

وتم شن حملات لإزالة حالات التعدى على أراض زراعية بقرى مركز الفتح، واسترداد أراض من أملاك الدولة بمركز البدارى، بينها قطعة أرض كانت مخصصة لإنشاء محطة صرف بقرية العتمانية وتسليمها لجهات الولاية.