شكرا لقرائتكم خبر عن "كلنا واحد".. مبادرة جديدة لشباب الجيزة بالبدرشين لمواجهة جشع التجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن شباب قرية ابو رجوان القبلى بمركز ومدينة البدرشين، مبادرة تحت شعار " كلنا واحد " تهدف إلي توفير الخضروات بأسعار مخفضة عن طريق الدفع بعدد من السلع لتجوب الشوارع وتوصيل منتجات الخضروات للمنازل للتيسير علي المواطنين ومنعا للتكدسات وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد .

وتأتي المبادرة في إطار استثمار طاقات الشباب في تنمية وبناء المجتمع، ومواجهة جشع التجار الذين استغلوا أزمة فيروس كورونا، ورفعوا أسعار الخضر والفاكهة بشكل مبالغ دون مبرر.

وكان اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، وجه بضخ سيارات لبيع اللحوم والدواجن والمواد الغذائية من خلال سيارات اليوم الواحد لشباب الخريجين وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والتى تطرح المنتجات للجمهور بأسعار مخفضة.

وجاءت الأسعار بالسيارات التي دفعت بها الجيزة "سعر كيلو اللحمة والمفروم الى 60 جنية وسعر الفرختين 60 جنية وكيلو الفيلية 60 جنية وذلك تسهيلا على المواطنين.

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وتتواجد السيارات بأحياء جنوب وشمال وبولاق الدكرور والعمرانية والطالبية وتتمركز هذه السيارات فى الميادين الاتية جنوب الجيزة " ام المصريين والمنيب وساقية مكى بولاق الدكرور شارع ناهيا وكوبرى صفط"، وفى حى شمال " شارع البوهى واول البراجيل" ، وفى العمرانية " شارع الثلاثينى شارع الدكتور بجوار الكنيسة الطالبية" وسوق شلتوت وسوق الكونيسة.

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفقد سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بـ6 اكتوبر للوقوف علي الأسعار والتأكد من عدم المغالاة علي المواطنين وذلك لتخفيف العبء عنهم تضامنا مع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد ، مشيرا إلى أن المحافظة ألغت كافة الأسواق العشوائية والأسبوعية وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وحرصا على صحة وسلامة المواطنين، لافتا إلى أنه سيتم تدعيم الأحياء والمراكز والمدن بمنافذ بيع الخضروات والفاكهة لتكون بديلا للأسواق العشوائية التي تم الغاءها خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا لمثل تلك المنافذ .