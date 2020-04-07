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المرور تحدد عدة خطوات لتفادى مخاطر الشبورة المائية على الطرق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت فى الفترة الأولى من الشتاء الحالى وجود شبورة مائية قد تؤدى إلى وجود بعض الحوادث أثناء السير على الطرق السريعة، لذالك تناشد الهيئة العامة للمرور بالالتزام ببعض القواعد خلال السير على الطريق

ومن أهم وسائل الحماية من الشبورة المائية كالتالي :-

١إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة.

٢وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض تجنبًا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة.

٣زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الالتزام بالمسار.

٤استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

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٥استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعًا.

٦استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج إليها مع عدم التوقف فى نهر الطريق مطلقًا.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد طقس الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

 

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا  بارد ليلا،  والرياح معتدلة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية ،  وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد حار نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجات، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجات، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجات، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.

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