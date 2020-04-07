نصائح من الصحة العالمية أثناء "كورونا": الخيار الأفضل.. وتجنبوا هذه الأطعمة فورًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

نشرت منظمة الصحة العالمية، عددًا من النصائح الغذائية الواجب اتباعها من قبل الأشخاص البالغين أثناء مرض كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجاءت النصائح الغذائية، التي نشرتها المنظمة الدولية، على حسابها في "تويتر"، بضرورة اتباع حمية في الأكل، وتجنب عدد من المأكولات والمشروبات، التي قد تضر الشخص المصاب، والتي لابد من التوقف عن تناولها فورًا.

ونصت التغريدة على:

نصائح غذائية للبالغين أثناء مرض "كوفيد- 19":

- اشرب 8- 10 أكواب من الماء كل يوم فيما وصفته بـ"الخيار الأفضل"، وتناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على الماء والمشروبات الأخرى.

وتجنب:

1- تناول كميات كبيرة من الكافيين

2- عصائر الفاكهة المحلاة

3- شراب الفاكهة

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4- مركزات عصير الفاكهة

5- المشروبات الغازية والمنعشة​​

وكانت منظمة الصحة العاليمة، نصحت بالتقليل من استهلاك الملح، للمصابين بـ"كورونا" دون 5 جرامات (ملعقة صغيرة واحدة) في اليوم، مقابل استخدام الملح المعالج باليود.

وقالت المنظمة، إنه من المفيد تقليل ما يتناوله الفرد المصاب من المشروبات الغازية أو الصودا أو المشروبات الأخرى الغنية بالسكر.

وأضافت أن تناول الطعام في المنزل، ضروري لتقليل معدل الاختلاط بالآخرين والحد من احتمال التعرض للإصابة بمرض #كوفيد_19.

مع تردد الكثير من الناس على الأماكن المكتظة مثل المطاعم والمقاهي، ما لا يمكن معه معرفة ما إذا كان الناس يغسلون أيديهم، وهل تُنَظف الأسطح وتُطهَر بانتظام كافٍ في هذه الأماكن.

وقدمت المنظمة نصائح خاصة بالأغذية التي تحتوي على الدهون للبالغين أثناء إصابتهم بمرض "كوفيد 19"، جاءت كالتالي:



- تناول الدهون غير المُشبعة

- لا تتناول الدهون المُشبعة

- لا تأكل الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا