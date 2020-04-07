شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الصناعات»: اتفاقية لصيانة ورفع كفاءة ٤٦٠ جهاز تنفس صناعى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اتحاد الصناعات وبنك الشفاء مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، للمساهمة بالدعم المالى لرفع كفاءة وصيانة أجهزة التنفس الصناعى بالقطاع الطبى الحكومى والتى ستضيف عددا كبيرا من الأجهزة للدخول فى الخدمة فوراً.

تأتى هذه الخطوة فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة ڤيروس كورونا المستجد والتى من ضمنها التأكد من جاهزية المنشآت الطبية ووحدات الرعاية المركزة للتعامل مع الحالات الخطرة التى تصاب بخلل فى وظائف الجهاز التنفسى، وأيضا فى ظل العجز العالمى الكبير فى توفير الأعداد المطلوبة من أجهزة التنفس الصناعى.

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وقال بيان لاتحاد الصناعات، أمس، إنه تم رصد 460 جهازا تحتاج إلى صيانة بهدف التشغيل فى المستشفيات الحكومية، مؤكدا أن صيانة تلك الأجهزة وإعادة تشغيلها يسهمان فى اختصار الوقت، خاصة مع وجود وكلاء للشركات المنتجة لتلك الأجهزة فى مصر، ما يعجل بوقت إدخالها للخدمة.

وستشمل المرحلة الأولى إصلاح 122 جهازا بإجمالى قيمة 7.7 مليون جنيه، يتم الانتهاء من إصلاح 87 جهازا منها خلال أسبوع، وإصلاح باقى الأجهزة خلال أسبوعين، وتم الاتفاق على أن تلى المرحلة الأولى لإصلاح الأجهزة مرحلتان تاليتان يتم خلالهما توفير قطع الغيار اللازمة بما يضمن تشغيل هذه الأجهزة وإدخالها فى الخدمة.

واشار البيان إلى أن الطرفين سيتكفلان أيضا بشراء بعض أجهزة التنفس الصناعى من الوكلاء المعتمدين لدى هيئة الشراء الموحد، حيث سيتم البدء بتوريد 21 جهازا جديدا خلال أسبوعين أيضا.

ودعا اتحاد الصناعات وبنك الشفاء مجتمع الأعمال والمجتمع المدنى الانضمام لهذه المبادرة لمساندة المجهودات الحكومية، خاصة فى هذه الظروف الاستثنائية.