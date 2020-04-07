شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر بدر عملاق فى 2020 يزين سماء مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد سماء مصر والوطن العربى مساء اليوم الثلاثاء 7 أبريل ثالث بدر عملاق من أربعة وهو أكبرها من حيث الحجم الظاهرى والإضاءة هذه السنه 2020 وهو يمثل أيضاً أول قمر بدر خلال فصل الربيع وسيبقى مشاهداً طوال الليل.

والقمر البدر سيشرق مع غروب الشمس، مكتسياً لوناً ضارباً في الحمرة أو برتقالي نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي حول الأرض التي تبعثر الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ويتبقى ألوان الطيف الأحمر، ولكن بعد إرتفاعه وابتعادة عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد وهذا يحدث في كل شهر.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، إن وصف القمر العملاق يطلق على القمر سواء كان في المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362,146 كيلومتر، والتسمية العلمية هي قمر الحضيض بمعنى وقوع القمر قي أقرب نقطة من الأرض.

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وسوف يتميز القمر البدر يوم غدا الثلاثاء مقارنة بباقي الأقمار البدر الأخرى هذه السنه بأنه سيتزامن بشكل استثنائي مع وقوعة في نقطة الحضيض وذلك عند الساعة (6:08 مساء بتوقيت جرينتش) وسيكون على مسافة 356,906 كيلومتر، يتبع ذلك بعد 8 ساعات و 27 دقيقة وصوله لحظة الاكتمال ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال شهر شعبان.

جدير بالذكر يعتبر هذا التوقيت من الشهر القمري الأفضل لرصد الفوهات المشعة على سطح القمر مقارنة ببقية التضاريس التي تبدو مسطحة وتكون ظلالها قصيرة جدا لأن وجه القمر يكون واقعا بالكامل في نور الشمس.