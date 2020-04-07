شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى يؤدون "اليوم" امتحان الأحياء ضمن الاختبارات التجريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الأحياء ضمن الاختبارات التجريبية التى انطلقت الأحد الماضى 5 إبريل الجارى، حيث تهدف الامتحانان التجريبة إلى تدريب الطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، وأن هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.

الجدير بالذكر أن الامتحانات التجريبية موزعة على المحافظات خلال اليوم، ففى بداية اليوم من 8 صباحاً حتى 10 صباحاً أدى طلاب 6 محافظات الامتحان، وهى : القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر، والفترة ما بين الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً طلاب 7محافظات: الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، ومن 12 ظهراً إلى 2 ظهراً، طلاب 7 محافظات، الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح، ومن 2 ظهراً حتى 4 عصراً طلاب 7 محافظات، الشرقية والإسكندرية والمنيا واسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.

ويؤدى الطلاب، امتحان الأحياء من منازلهم على التابلت بعد قرار وقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد، على المنصة الإلكترونية" assessment".

وأكدت وزارة التربية والتعليم: أن الأهم من التجربة هو التحضير لامتحان مايو المقبل، مضيفا أن الطالب بعد الإجابة عن الامتحان وتعثر لديه إرسال الإجابات إلى السحابة لا يجب القلق لآن الإجابات مسجلة على جهاز لما يربط الجهاز مع الشبكة حتى بعد ما ينتهى الامتحان هيبعت الإجابات للسيستم، وهناك رقم يستطيع الطالب أى يبلغ من خلالها، وإحنا بنجرب مع بعض من غير قلق أو شد أعصاب وهنمشى مع بعض وكله يمشى على خير.