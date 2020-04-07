شكرا لقرائتكم خبر عن «العليا للوفد» تنفى علمها بمشروع قانون تبرع المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عدد من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد إنهم لا يعلمون شيئا عن مشروع القانون الذى أعلن عنه المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، قبل يومين، والذى ينص على تبرع المواطنين لصندوق «تحيا مصر» بنسب متفاوتة حسب رواتبهم. وأكدوا أن «أبوشقة» طرح فكرة المشروع، مؤكدين أنه لن يقدم المشروع لمجلس النواب إلا بعد موافقة الهيئة العليا عليه.

وقال الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس الحزب، لـ«المصرى اليوم»، إن الحزب مغلق منذ أسبوعين بتعليمات من «أبوشقة» كإجراء احترازى بعد انتشار فيروس كورونا، مضيفا أنه لا يعلم تفاصيل عن هذا المشروع وعلم به من خلال إحدى الفضائيات.

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وأوضح فؤاد بدراوى، السكرتير العام للحزب، أن المسألة سابقة لأوانها، لأن مشروع القانون لم يتم إعداده حتى الآن، فالأمر مجرد أفكار من رئيس الحزب ولم يعرضها على الهيئة العليا، مضيفا أن القانون يجب أن يراعى البعد الإنسانى والظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطن.

ولفت طارق سباق، مساعد رئيس الحزب، إلى أن مشروع القانون لا يزال تحت الصياغة ولم يعرضه «أبوشقة» على الهيئة. وأضاف: «(أبوشقة)، وضع اللبنة الأساسية للمشروع، ونحن فى انتظار الشكل المبدئى للقانون لمراجعته وتقييمه حسب الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر»، لافتا إلى أن الأحزاب السياسية لابد أن يكون لها دور فى مساندة الدولة لعبور أزمة كورونا. ووصف «سباق» قانون التبرعات الإلزامية بقانون الأزمة، الذى يهدف إلى مساندة الدولة.

كان المستشار بهاء الدين أبوشقة قد أعلن، مؤخرا، أنه سيقدم مشروع قانون للبرلمان باسم حزب الوفد حول تبرع المواطنين لصندوق «تحيا مصر» لمساندة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا، وذلك بنسب متفاوتة حسب رواتبهم، تتراوح من 5 إلى 20%. وحاولت «المصرى اليوم» التواصل مع «أبوشقة» بشأن مشروع القانون، لكنه رفض الإدلاء بتصريحات حوله.