نصائح جديدة من الصحة العالمية عن "كورونا": الخيار الأفضل.. وتجنبوا هذه الأطعمة فورًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

نشرت منظمة الصحة العالمية، عددًا من النصائح الغذائية الواجب اتباعها من قبل الأشخاص البالغين أثناء مرض كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجاءت النصائح الغذائية، التي نشرتها المنظمة الدولية، على حسابها في "تويتر"، بضرورة اتباع حمية في الأكل، وتجنب عدد من المأكولات والمشروبات، التي قد تضر الشخص المصاب، والتي لابد من التوقف عن تناولها فورًا.

ونصت التغريدة على:

نصائح غذائية للبالغين أثناء مرض "كوفيد- 19":

- اشرب 8- 10 أكواب من الماء كل يوم فيما وصفته بـ"الخيار الأفضل"، وتناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على الماء والمشروبات الأخرى.

وتجنب:

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1- تناول كميات كبيرة من الكافيين

2- عصائر الفاكهة المحلاة

3- شراب الفاكهة

4- مركزات عصير الفاكهة

5- المشروبات الغازية والمنعشة​​