"مديحة" تطلب الخُلع: "خلص فلوسه على بنت الجيران"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "مديحة. م" دعوى أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها "علاء. س" مبررة دعواها: "بيصرف فلوسه على صديقة الطفولة في الخروجات والجلوس على الكافيهات، وفلوسه خلصت عليها".

تقول صاحبة الـ33 عامًا في دعواها رقم 2192 لسنة 2019: "تزوجت منذ عامين من مدير حسابات بنك خاص، ورزقنا الله بطفلة جعلت الفرحة تغمرنا جميعًا"، مشيرة إلى أن زوجها يهتم بعمله ويجمع المال من أجل حياتهم ومستقبلهم، حتى ظهرت صديقة الطفولة أمامه.

أضافت مقيمة الدعوى: "منذ زواجنا ولم يفكر زوجي في إهانتي نهائيًا، وكلما طالبته بشئ يحضره على الفور، ما جعل حياتنا الزوجية ممتلئة بالفرحة والبهجة".

Advertisements

تابعت الزوجة: "تغير وضع زوجي أثناء زيارته لأهله ذات يوم، وبالتحديد حينما أخبرهم بأني حامل، وحينها جلست مع أهل زوجي 3 أيام، خلال هذه الفترة شاهد زوجي صديقة طفولته، وتذكر معها كل ذكرياته".

تستكمل الزوجة: "لم تعجبن طريقة حديثهما معًا والاحتضان المتبادلة بينهما، فجمعت مستلزماتي وبدأت في العودة لمنزلي لكن زوجي لم يعد معي إلا بجسده، فقلبه ظل هناك، ومن حينها وهو لا يركز إلا في محادثتها ومقابلتها، وجعل منزله آخر اهتماماته، ومن هنا بدأت الخلافات تدق جدران المنزل، حتى ذهبت إلى منزل أهلي بعد مشاجرة بيننا، جعلتني أكره المعيشة معه".

تختتم الزوجة: "تطورت الخلافات بيننا، إلى أن وصل الأمر لعدم سؤال زوجي علينا نهائيًا، لذا حينما حاول البعض مصالحتنا رفضت بشكل قاطع ولجأت إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع، ولا تزال منظورة حتى الآن لم يتم الفصل فيها".​