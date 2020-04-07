اليوم.. محاكمة 5 متهمين بسرقة مواطن بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه، اليوم الثلاثاء، محاكمة 5 متهمين بسرقة مواطن وحيازة أسلحة نارية بأكتوبر.

والمتهمون هم "أ. م" و "ي. ص" و "ع. ح"و"ه. ع "و"ك. ا".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبوطالب وهيثم الطنطاوي وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبدالمجيد حلمي.

وأسندت النيابة للمتهمين من الأول حتى والرابع وحال كون المتهم الثاني لم يتجاوز عمره الثامنة عشر، فقام المتهمون بسرقة دراجة بخارية "توك توك"، والمنقولات المملوكة للمجني عليه "تامر. ص"، وكان ذلك كرهًا عنه حال قيادته "للتوك توك" ليلًا بالطريق العام، فاستوقفه المتهم طالبًا منه إيصاله لإحدى الأماكن، فاستجاب له وما أن أقله لذلك المكان حتى باغته المتهمين "ياسر. ص"، و "إيهاب. م"، مشهرًا كلا منهم في وجهه سلاح أبيض، وقام المتهمون بالتعدي عليه ضربًا، حال تواجد متهمًا بالقرب من مسرح الجريمة لمراقبة الطريق العام، قاصدين من ذلك سرقته كرهًا عنه، فما كان من ذلك إلا بث الرعب في نفسه، وشل مقاومته وإعدام إرادته فاستطاعوا سرقة التوكتوك والمنقولات والأموال بتلك الوسيلة القسرية.