شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة العربية السعودية ناعيا منصور الجمال: إنه خبر محزن بفقدان الأخ والصديق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى سفير السعودية بالقاهرة أسامة نقلى، رجال الأعمال منصور الجمال الذى وافته المنيه اليوم إثر إصابته بالتهاب رئوى حاد.

وقال السفير نقلى فى نعيه الراحل منصور الجمال،" أنه خبر محزن بفقدان الأخ والصديق منصور الجمال، رجل الأعمال الذي يتسم بنكهة دبلوماسية رفيعة ..رقيق العبارة ..لطيف المعشر ..لا تفارق الابتسامة محياه حتى فى أحلك الظروف".

أضاف نقلى عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يلهم أسرت هالصبر والسلوان" .

ومن ناحية أخرى نعى يحيى الجمال، والده، رجل الأعمال، منصور الجمال، الذى وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض، قائلًا " توفى أبى منصور رحمة الله عليه - أشكر كل من يتصل بى لمواساتى، وأعتذر لعدم تمكنى من تلقى أية اتصالات، لا أراكم الله مكروها فى عزيز لديكم".

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ورجل الأعمال منصور الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة "نيو جيزة" للتنمية العقارية، يعد من كبار رجال الأعمال العاملين فى مجال العقارات، وتخرج فى كلية الحقوق، وعمل فى بداية حياته دبلوماسيًا، فى جامعة الدول العربية، إلى أن وصل إلى منصب رئيس بعثة وهو فى عمر الـ28 عامًا، وتحول إلى عالم البيزنس، حيث امتلك العديد المشروعات فى مصر والعديد من دول العالم.

وحصل منصور الجمال، على درجة الدكتوراة فى الاقتصاد من جامعة باريس، فى نظرية الاحتمالات الاقتصادية وتأثيرتها على السياسة، ودرس فى كلية الحقوق برغبة من والده، على الرغم من ميوله إلى دراسة علم الرياضيات.