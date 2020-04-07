شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: تطبيق برنامج "القراءة الموحد" للقضاء على مشاكل الفواتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من تطبيق برنامج القراءة الموحد على أغلبية المشتركين على مستوى الجمهورية، موكداً أن هذا البرنامج يستهدف القضاء بنسبة كبيرة على مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة لانه يعتمد على إرسال قراءة العداد عبر البرنامج فور التقاط الصورة بواسطة الانترنت.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن برنامج القراءة الموحد يتم بالتنسيق التام بين شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء و بين شركات توزيع الكهرباء، لافتاً إلى أن موظف شركة شعاع يقوم بالتقاط صورة لعداد المشترك باستخدام برنامج القراءة الموحد و إرسالها "أونلاين" لإدارة الكهرباء التابع لها المشترك و يتم إصدار الفاتورة بناء على القراءة الموجودة بالصورة.

وأوضح شاكر، أن القراءة الموحد سيكشف المتسببين فى إصدار فواتير الكهرباء الخاطئة و القضاء على حجة عدم دقة قراءة العدادات، موضحاً أن البرنامج تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك ، كما أنه سيتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة لذلك يصعب التلاعب فى هذا البرنامج و يضمن حق الدولة والمواطن مع فى أن تحصل الأولى على مستحقاتها و يسدد الثانى استهلاكه الفعلى فقط.

وأشار الوزير إلى أن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء فى جميع أنحاء الجمهورية سيكون أونلاين بواسطة الانترنت الموجود على هواتف قراء شركة شعاع لإرسال القراءة مباشره لشركات توزيع الكهرباء.