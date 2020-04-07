شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: قبطان البحرية الأمريكية لم يكن من المفترض أن يرسل خطاب وسأحل هذا الخلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين إنه ربما يتدخل لحل الخلاف الذى نشب بعد إدلاء قبطان السفينة الأمريكية بإصابة جنود على متن البحرية الأمريكية، مشيرا إلى أن التسريبات والخطاب لم يكن من المفترض أن يرسل.

وأضاف أنه سيتدخل لحل الخلاف قائلا إنه جيد فى حل الخلافات مثل هذه، ولكن لم يكن من المفترض أن يرسل القبطان هذا الخطاب، لأنه كان فى عملية عسكرية، ولا يحب أن يكشف عما يحدث بداخلها.

وقال إنه سيتدخل لحل هذا الخلاف إذا اضطر لذلك.

وكان قبطان البحرية الأمريكية الذى تعرض للسخرية من قبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والإقالة بعدما كتب خطابا يناشد فيه مساعدة سفينته التى ضربها فيروس كورونا، قد تم تشخيص إصابته بمرض كوفيد 19.

وأوضحت صحف أمريكية أن القبطان برت كروجر، الذى تم إقالته من قيادة حاملة الطائرات الأمريكية ثيدور روزفلت الأسبوع الماضى، جاءت اختباراته لكورونا إيجابية، وفقا لاثنين من زملائه بالأكاديمية البحرية والمقربين من كروجر وعائلته.

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ووافق ترامب على طلب حاكم نيويورك أندرو كومو تحويل سفينة مستشفى ترسو من مانهاتن لعلاج مرضى فيروسات التاجية.

وقال ترامب ، متحدثًا في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بعد ظهر الاثنين ، إنه "تم إبلاغه بأن الحاكم كومو أخبرك بالفعل وأعلن أنه اتصل بي منذ فترة قصيرة وسأل عما إذا كان من الممكن استخدام السفينة فيما يتعلق أم لا. لمحاربة الفيروس. "

وعلق ترامب بقوله: "لم نضع ذلك في الاعتبار على الإطلاق ، لكننا سنسمح له بذلك".

وأكد الرئيس أيضا أنه تمت الموافقة على السفينة لعلاج مرضى نيو جيرسي.