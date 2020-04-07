شكرا لقرائتكم خبر عن الإيد الشقيانة وقت الحظر.. عمال يرصفون شوارع الدقى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط ظلام دامس يتخلله شعاع كشافات السيارات وأعمدة الإنارة، وخلال فترة حظرة التجوال المتخذة من قبل أجهزة الدولة كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا الوبائى، تعمل أجهزة الدولة المصري على أرصفة شوارع محافظة الجيزة وبالتحديد شارع الدقي المؤدي إلى شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين.

وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، للسماح للعاملين فى قطاعات رصف الطرق لاستكمال تنفيذ خطط الرصف والتطوير الجاري تنفيذها، يسهر العاملين ساعات الليل لإنجاز رصف الطرق واستكمال حالة التطوير والتجميل، وظهرت بصماته في التو واللحظة حيث تم رصف شارع البطل أحمد عبد العزيز من ناحية نزلة كوبرى أكتوبر أمام المصل واللقاح حتى نهاية الشارع.

Advertisements

يذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد وجه بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لانتشار فيروس كورونا، وتطبيق تلك الإجراءات بحزم، لضمان عدم مخالفة تلك الإجراءات.

وشدّد محافظ الجيزة على جميع القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بضرورة تطبيق جميع القرارات بكل حزم، والتي تشمل 13 قرارًا اتخذتها محافظة الجيزة في إطار خطتها للتصدي لفيروس كورونا، أبرزها استمرار عمليات تطهير كافة أماكن التجمعات والمواصلات العامة والمواقف وكافة مبانى الوحدات المحلية ومجالس المدن والمراكز والأحياء لمكافحة الفيروسات، وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أعمال الرش والتطهير والتعقيم لكافة المرافق، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وبالتعاون مع المبادرات الشبابية والجمعيات الأهلية المهتمة بالشئون المجتمعية ، و التنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم نحو السماح لبعض الفئات بالتحرك خلال مواعيد الحظر المعلنة خاصة من القيادات المحلية أو متعهدى الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع لمتابعة رفع التراكمات اليومية من القمامة بكافة الاحياء والمراكز و استمرار أعمال رفع المخلفات والنظافة دون التقيد بمواعيد الحظر لعدم الإخلال بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يخص نظافة الشوارع .