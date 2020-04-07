شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: وزعنا 11.7 مليون جهاز تنفس N95.. والتباعد الاجتماعى يؤتى ثماره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إنه يتم توزيع الأقنعة وأجهزة التنفس المتضررة بشكل كبير من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن حكام الولايات "سعداء للغاية بما نقوم به".

وتابع متحدثا بلهجة متفائلة، إن التباعد الاجتماعي يعمل بشكل جيد، مشيرا إلى توفير آلاف أسرة المستشفيات ، قائلاً: "سنرى ما إذا كانت مشاريعنا الأصلية صحيحة أم لا.

وقال ترامب إن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ و HHS وزعتا 11.7 مليون جهاز تنفس N95 وأكد أن هذا عدد كبير، ومشيدا بالشركات الخاصة ، بما في ذلك Apple و Salesforce ، التي كانت تتبرع باللوازم وتساعد الولايات.

وتقدم بالشكر إلى نائبه مايك بنس على إدارة جهود مواجهة فيروس كورونا، قائلا إنه رجل رائع، ومؤكدا أن الأسبوع المقبل سيشهد الذروة، ولكن تم الاستعداد لها.