شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: دخول جونسون الرعاية المركزة أمر خطير ..وربما نجرى اختبارات مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن دخول رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون إلى الرعاية المركزة أمر خطير لأننا نعلم ماذا تعنيه العناية المركزة فى هذه المرحلة.

وقال الرئيس عن بوريس جونسون، إنه شخصًا رائعًا ، ورجلًا ذكيًا دافئًا رائعًا. يحب بلده ، ترى ذلك. حارب من أجل بلده. العناية المركزة هي أمر كبير، أمر كبيرة حقًا ... "

وسئل ترامب عن مزيد من التفاصيل حول الأدوية التي قال إنه أرسلها إلى أطباء بوريس جونسون ، لكنه أعطى القليل من التفاصيل ، ولم يذكر الشركات المعنية:

"حسنًا ، إنها معالجة معقدة جدًا للأشياء التي طوروها مؤخرًا ، ولديهم الكثير من الخبرة في شيء آخر ولكن مؤخرًا لهذا الغرض. و .. لقد وافقوا بالفعل. لقد عقدوا اجتماعات مع الأطباء ، وسنرى ما إذا كانوا يريدون السير في هذا الطريق أم لا. ولكن عندما تكون في العناية المركزة ، فهذا أمر مهم. لذلك هم هناك وهم مستعدون ".

وعندما سُئل ترامب عن استراتيجية Covid-19 لبوريس جونسون وما إذا كان "قلل من قيمتها" ، قال ترامب:

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كان ينظر إليها بشكل مختلف. ثم ترى ما يحدث ، وتصبح الأرقام ضخمة. لقد تحركنا نحن بالفعل في وقت مبكر."

عندما سُئل عن أخبار رئيس الوزراء البريطاني يعني أن البيت الأبيض سيعيد النظر في إجراءات السلامة الخاصة به ، قال ترامب: "مايك خضع للاختبار ... لقد أجريت اختباري ... نحن هنا وها أنت." وقال إنه بسبب "أسئلة من هذا القبيل" ، من المحتمل أن يجري البيت الأبيض المزيد من الاختبارات ، والتي قال إنها "سريعة وسهلة".