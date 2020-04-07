شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات تساعدك فى الحصول على ميراثك الشرعى بالقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الخدمات التى يقدمها "اليوم السابع"، لمساعدة القراء على معرفة بعض المعلومات القانونية التي يتسأل عنها الجميع ، نقدم لكم اليوم شرحا قانونيا لمساعدتك في الحصول على حق الشرعي بالقوانين.

وفى الخطوات التالية نساعدك على الحصول على ميراثك الشرعي بالإجراءات القانونية، والتي تعتمد على عدد من الخطوات نرصدها كالتالى:

1- القيام بإعلام وراثة أمام محكمة الأحوال الشخصية قسم المواريث بالبطاقة الشخصية، برفقة محامى وأحد أقاربها للتأ كيد على أحقيتها في الميراث.

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2- تحرير محضر في القسم بالميراث المأخوذ عبر توكيل للمحامي يتضمن تفاصيل دقيقة عن الميراث من أراضي وعقارات وأموال لمنع التلاعب في حقها من الميراث.

3 - في حالة الرفض تقوم النيابة العامة باستدعاء الأطراف الرافضة لمنح الميراث، ويتم الحكم بالتمكين لصالح الشاكية.

4 - تذهب الشاكية بقرار التمكين إلى القسم لأخذ قوة أمنية لتنفيذ القرار الصادر بحقها للعودة إلى العقار والأرض الزراعية محلالنزاع لتمكين المرأة منها.

5- في حالة رفض تطبيق قرار التمكين يتم سجن المعترضين على منح الميراث 6 أشهر وتنفيذ عقوبة نص القانون بفرض غرامةقدرها 20 ألف جنيه ومنح الميراث إلى الشاكية.