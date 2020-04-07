شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أبل تصنع مليون قناع للوجه أسبوعيا.. ونجرى 125 ألف اختبار كورونا يوميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن شركة أبل ستصنع مليون قناع للوجه أسبوعيا، بينما ستنتج شركة 3 إم ملايين الأقنعة لتوزيعها.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة أجرت 1.79 مليون اختبار، موضحا أن أمريكا لديها حالات أكبر لأن لديها اختبارات أكثر من أى دولة أخرى، بمعدل 125 ألف اختبار فى اليوم.
وقال الرئيس الأمريكى إنه تحدث مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، مؤكدا: "كان لدينا محادثة رائعة حقا ودافئة. تحدثنا عن هذا إلى حد كبير. هذا ما يتحدث عنه الجميع. أعطاني وجهة نظره وفهمت ذلك تماما. لقد أجرينا للتو محادثة ودية للغاية. ربما استمرت 15 دقيقة. أنا أقدر دعوته".
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