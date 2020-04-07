أخبار × 24 ساعة.. الصحة: نسب وفيات كورونا 6.6% والمتعافين 21.1%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها الصحة: نسب وفيات كورونا 6.6% والمتعافين 21.1%، و جامعة القاهرة: توصلنا لبروتوكول علاجى مبدئى لاستخدامه مع مصابى كورونا. ”الخليج 365” يبدأ التنسيق لتسلم وزارة الصحة تبرعات مبادرة دعم الجيش الأبيض الصحة: نسب وفيات كورونا 6.6% والمتعافين 21.1% السكة الحديد ترفع قيمة غرامات التدخين بالمحطات والقطارات لـ70 جنيها جامعة القاهرة: توصلنا لبروتوكول علاجى مبدئى لاستخدامه مع مصابى كورونا الصحة تصدر تعليمات للجيش الأبيض لحمايتهم من كورونا.. اعرف التفاصيل وفيات كورونا حول العالم تتخطى 70 ألفا وإصابة مليون و285 ألفا حالة "التعليم" توضح نظام التقييم بالمدارس الدولية: تقديم مشروع بحثى من الطلاب Advertisements السكة الحديد والمترو: لا إصابات بين العاملين حتى الآن بفيروس كورونا "التعليم" تعلن الأجزاء المحذوفة لطلاب التعليم الفنى بعد 15 مارس الماضى وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل "التضامن" تواصل صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه كامل الوزير: قطار كل دقيقة ونصف بمحطات مترو الأنفاق لمنع الازدحام وزير التعليم: بعض الطلبة أدوا الامتحان التجريبى من أجهزة بلاى ستيشن الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 24 درجة هيئة الرعاية الصحية: استمرار توصيل أدوية أصحاب الأمراض المزمنة لمنازلهم

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