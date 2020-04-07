شكرا لقرائتكم خبر عن دكتورة البيت الأبيض: لم أزر حفيدتى المريضة بسبب المخاطر على قادة البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ديبورا بيركس ، منسقة قوة مكافحة الفيروسات التاجية بالبيت الأبيض ، إنها لم تقم بزيارة حفيدها على الرغم من أن الطفلة البالغة من العمر 10 أشهر لديها "حمى في نهاية هذا الأسبوع".

شاركت بيركس تجربتها خلال إحاطة إعلامية لفريق العمل الاثنين مع الصحفيين ، بينما حثت الناس في المناطق المعرضة للخطر بشكل خاص على البقاء في منازلهم قدر الإمكان.

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وقالت خلال المؤتمر الصحفي "أنا الطبيبة فى الأسرة .ولم أستطع الوصول إلى هناك". "أ

سأل الرئيس دونالد ترامب ، وهو يقف بعيدًا عن بيركس ، "لكنك لم تذهبى إلى هناك".. فردت: " لم أذهب إلى هناك. "بسببكما" ، قالت وهي تشير إلى الرئيس ونائب الرئيس مايك بنس اللذين وقفا بالقرب. "أعني ، لا يمكنك تحمل هذا النوع من المخاطر مع قادة البلاد."