شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: تعيين خدمات ومراقبة غرف العمليات لحركة السيارات بمحيط إصلاحات الطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عينت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، خدمات مرورية و تجهيز غرف عمليات لمراقبة حركة السيارات بمحيط التحويلات المرورية بالطريق الدائرى منعا للزحام، فى المسافة من محور سعد الدين الشاذلى حتى طريق إسكندرية الزراعى، بسبب أعمال توسعة وتطوير للطريق التى تستغرق شهرين، وسط تواجد الخدمات المرورية بمحيط التحويلات لرصد اى معوقات بالمنطقة.

وتجرى الأعمال بمنطقة مدخل ومخرج محور سعد الدين الشاذلى من وإلى الطريق الدائرى، والتى تستلزم تحويلات مرورية القادم من أعلى كوبرى السويس ومتجه إلى محور سعد الدين الشاذلى "اتجاه طريق الإسماعيلية و مدينة العبور" السير بالطريق الدائرى الداعم ثم تحويل الحركة المرورية من الطريق الداعم إلى الدائرى الرئيسى "اول مخرج من الرئيسى للداعم بعد أعلى السويس" واستكمال السير بالطريق الدائرى الرئيسى حتى تجاوز أعلى نفق سعد الدين الشاذلى ثم الدوران أحمد جلال "بعد مسافة 700 مترا" والعودة اتجاه أعلى كوبرى السويس ثم يمينا عبر مخرج نفق سعد الدين الشاذلى اتجاه طريق الإسماعيلية ومدينة العبور.

كما تشمل التحويلات للقادم من طريق الإسماعيلية ومدينة العبور ومتجه إلى أعلى الطريق الدائرى اتجاه نفق السلام، السير بمحور سعد الدين الشاذلى ثم سلوك نفق المحور اتجاه أعلى الطريق الدائرى اتجاه أعلى كوبرى السويس والسير بالطريق الدائرى الرئيسى ثم الدوران من الدوران الفردى "بعد مسافة 500 متر والعودة مرة آخرى على الطريق الدائرى الرئيسى اتجاه نفق السلام ، على أن الأعمال على مدار اليوم بالكامل.

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وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.