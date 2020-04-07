شكرا لقرائتكم خبر عن المرور : تجهيز غرف متابعة لحركة السيارات منعا لحوادث الشبورة على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهزت الإدارة العامة للمرور، غرفة عمليات لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالي، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، مع تدعيم الطرق بجميع الخدمات المرورية المزودة بسيارات الإغاثة والدفع الرباعي على الطرق تحسبًا لغلق أى طريق، وتعمل غرفة العمليات تحت رئاسة اللواء علاء متولى، مدير الإدارة العامة للمرور، وتنسق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة المرورية أو وقوع حوادث سير، مع انتشار الخدمات و مراقبة الكاميرات لحركة السيارات على الطرق السريعة.

كما حرصت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كل الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كل الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم ولن يتم إغلاق اى طريق إلا فى حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

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وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد حار نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجات، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجات، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجات، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.