شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن عن صفقة مع شركة 3 إم لإنتاج 55 مليون قناع تنفس شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع شركة 3M سيشهد شحن الشركة 55 مليون قناع تنفس N95 إضافي للولايات المتحدة كل شهر.

وقال ترامب فى مؤتمر صحفي الاثنين "بسبب قراراتى بموجب (قانون الإنتاج الدفاعي) ، يمكنني أيضًا أن أعلن اليوم أننا توصلنا إلى اتفاق - اتفاقية ودية للغاية مع شركة 3M - لتقديم 55.5 مليون قناع وجه عالي الجودة كل شهر".

وقال مسؤول كبير في الإدارة إنه بموجب الاتفاق ستقوم 3M بشحن 55 مليون قناع إضافي شهريًا إلى الولايات المتحدة من مصانعها الخارجية للأشهر الثلاثة المقبلة ، الأمر الذي سيساعد في تخفيف النقص في معدات الحماية الشخصية للعاملين الطبيين. وقال المسؤول إن الغالبية العظمى من الأقنعة ستأتي من مصانع 3M الصينية.