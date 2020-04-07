6 ضوابط لـ"الأعلى للإعلام" لتنظيم عمل البرامج الدينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عددا من الضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية وبرامج التوك شو، وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله، وإرساء لخطاب إعلامى تنموى يعلى من شأن الوطن ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية، وذلك فى إطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضبط المشهد الإعلامى من حيث الالتزام بالمهنية باعتبارها ركيزة من ركائز تقدم الإعلام و تطوره . ويرصد ”الخليج 365” ضوابط عمل البرامج الدينية فيما يلى : ويرصد ”الخليج 365” ضوابط عمل البرامج الدينية فيما يلى : -أن يكون مقدم البرامج الدينية ملما بالقضايا الدينية. Advertisements -أن يكون لديه قدر من حفظ آيات القرآن الكريم والنطق الصحيح لها، وكذا إلمامه بالسيرة النبوية. -أن يكون الضيوف من علماء الدين أو أساتذة الجامعات المعروفين. - ألا تكون مواقع التواصل الاجتماعى مصدرا لإبداء الرأى أو الإفتاء فيما عدا مواقع ومراصد الأزهر الشريف ودار الإفتاء والأوقاف وجامعة الأزهر. -عدم إثارة قضايا خلافية أو آراء تثير الفتن أو تحرض على التطرف. -مراعاة عدم بث إعلانات قبل أو أثناء أو بعد البرنامج مباشرة لا تتناسب مع القيم الدينية.

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