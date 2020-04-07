شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: بدء تطبيق غرامة بقيمة 70 جنيها على التدخين بالمحطات والقطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم الثلاثاء تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرتها على غرامة مخالفة التدخين في القطارات والمحطات، حيث أصدرت قرارا برفع قيمة غرامة التدخين داخل القطارات جميع أنواعها المكيفة والعادية لتصبح 70 جنيه بدلا من 50 جنيها.

وأكدت هيئة السكة الحديد أن الهدف من زيادة قيمة غرامة مخالفة التدخين الوقاية من التدخين ومنع التدخين في الأماكن العامة ووسائل النقل العام، على أن يتم التطبيق ابتداء من الثلاثاء الموافق 7 إبريل 2020، وطالب القرار العمل على منع التدخين نهائيا بجميع القطارات العاملة على خطوط السكة الحديد (داخل العربات وبالطرقات) وكذلك جميع المحطات سواء بالأماكن المغلقة أو الأماكن المفتوحة على اعتبار أنها من الأماكن العامة.

ونص القرار على أن توزيع غرامة التدخين تشمل 10 جنيهات لرؤساء ومشرفى القطارات (الكمسارية) و10 جنيهات لأجهزة التأمين بالقطار من أفراد الشرطة، 50 جنيه تضاف لإيراد الهيئة، مطالبا جميع أجهزة التفتيش المختلفة بالهيئة عمل حملات مستمرة على كافة القطارات والمحطات لضبط المخالفين وتحصيل غرامة فورية قدرها 70 جنيه من المخالفين، وفى حالة رفض المخالف الدفع يتم تسليمه لأول محطة وقوف للقطار لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مشددا على إدارة شرطة السكة الحديد تعيين الحراسات اللازمة بالقطارات للتعاون مع أجهزة التفتيش المختلفة ورؤساء ومشرفى القطارات في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.