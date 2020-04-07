شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: واشنطن أنفقت 8 تريليون دولار بالشرق الأوسط بدلا من تطوير البنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب الإدارات الأمريكية السابقة التى قال إنها أنفقت 8 تريليون دولار فى الشرق الاوسط بدلا من تطوير البنية التحتية للولايات المتحدة.
وقال فى المؤتمر الصحفى اليومى، إن إدارته ورثت مؤسسة عسكرية متهالكة، ولكنه أصلحها، كما ورثت قطاع صحى سئ.
وقال إن ما فعلته الإدارات السابقة كان اتجاها خاطئا، وقال إنه كان ليبنى الأنفاق والمرافق بهذه الأموال، مؤكدا نريد المزيد من الأموال لمواطنينا.
وقال إن الولايات المتحدة كان لديها أفضل اقتصاد فى العالم، وفى يوم واحد اضطررنا لإغلاق اقتصادنا بسبب الفيروس غير المرئى.
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