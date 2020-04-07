شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة واحذروا تخفيف الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي شهدتها أغلب محافظات الجمهورية وامتدت للقاهرة الكبرى خلال اليومين الماضيين انتهت فعليا بهدوء نشاط الرياح على كافة الأنحاء.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المتوقع انخفاض تدريجى على كافة الأنحاء بالجمهورية خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث ستعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام وتصل بالقاهرة اليوم الثلاثاء 24 درجة .

وناشد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بالحذر في تخفيف الملابس لأننا لا زلنا في فترة تقلبات جوية وقد يحدث انخفاض أو ارتفاع في درجات الحرارة في أي وقت ، كما أن هناك فرق كبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى قد يصل لـ 10 و 15 درجة ، محذرا السائقين من فرص تكون الشبورة على الطرق خاصة في الصباح الباكر ، لافتا إلى أنه من المتوقع فرص أمطار خفيفة على شمال البلاد مع نهاية الأسبوع والوجه البحرى قد تمتد للقاهرة.

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ويشهد اليوم الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد حار نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.