شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل شفاء أسرة كاملة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفى العزل بأسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرجت أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد من مستشفى العزل بالصداقة الجديدة بمحافظة أسوان، اليوم، الاثنين، بعد شفائهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد احتجازهم لنحو 8 أيام داخل المستشفى، وسط احتفالات من الطاقم الطبى والتمريض داخل العزل.

واحتفل المستشفى مع الأسرة المصابة وهم: "م.ع.ع" 44 سنة، وزوجته "ا.ع.م" وابنته "ف.م" 6 سنوات، وابنيه "ك.م" 9 سنوات، و"س.م" 3 سنوات، والتقطوا الصور السيلفى التى جمعت الأسرة بالطاقم الطبى المشرف على علاجهم وذلك قبل لحظات مغادرتهم المستشفى وشفائهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت الأسرة المصابة قضت نحو 8 أيام داخل مستشفى العزل بالصداقة الجديدة بمحافظة أسوان، بعد أن تسبب الزوج المخالط لسائحين أجانب، فى نقل العدوى لباقى أفراد أسرته، ثم تعافيهم من الإصابة.

وكانت مديرية الصحة بأسوان أعلنت اليوم، فى بيان صحفى، أنه بلغ إجمالى الحالات التى تم تسجليها من محافظة أسوان حتى اليوم 24 حالة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، منهم 12 من أفراد الطاقم الطبى المتواجدين بمستشفى العزل حدثت لهم العدوى أثناء عملهم بالمستشفى، وحالة وفاة واحدة توفيت بعد تشخيص الحالة وقبل وصولها مستشفى العزل بالصداقة، موضحة عدم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد على مستوى محافظة أسوان بخلاف ما تم الإعلان عنه.

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وفى سياق آخر، قرر الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، تعليق العمل بقسم الاستقبال العام بمستشفى أسوان الجامعى، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بأسوان والقيام بتحويل المترددين من المرضى إلى مستشفى التأمين الصحى بعد ظهور حالة كورونا، مع تعقيم جميع أماكن تواجد الحالة المريضة وحصر المخالطين لها من الأطقم الطبية مع إجراء الفحوصات اللازمة لهم وعزل المخالطين لحين ظهور نتائج التحاليل.



احتفال مستشفى العزل فى أسوان بخروج أسرة



الطاقم الطبى