شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف دولار من الحكومة الكورية لدعم جهود مصر في مكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير كوريا الجنوبية في القاهرة، يون يوتشول، إن حكومة بلاده قررت تخصيص مساعدة طارئة لمصر بقيمة 200 ألف دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وهو ما سيتم التنسيق بشأنه مع الجانب المصري.

وأكد السفير في بيان، الاثنين، أن السفارة الكورية تتابع عن كثب مع وزارة التعاون الدولي ووزارة الصحة المصرية لتحديد سبل التعاون المشترك في إطار جهود مصر لمكافحة الوباء، وتؤكد الحكومة الكورية استعدادها لدعم مصر في جهودها لمواجهة هذا الوباء والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن آثاره.

ولفت السفير، إلى أن المبلغ المرصود، جاء عقب عقد اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومختلف شركاء التنمية الدوليين لمناقشة سبل التعاون وبحث تداعيات فيروس COVID، مشيرًا إلى أن هذا الشهر يشهد الاحتفال بذكرى مرور 25 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين كوريا ومصر، وكان من المقرر زيارة الرئيس الكوري مون جاي إن، إلى مصر منتصف مارس الماضي لعقد مشاورات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أنه قد تم تأجيل الزيارة نظرًا للانتشار العالمي لوباء الكورونا وبدلًا عن ذلك أجرى الزعيمين اتصالًا تليفونيًا وديًا لبحث تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة والتعاون في مكافحة هذا المرض المستجد.